Finska slavila u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Finske 2:0, u utakmici posljednjeg, šestog, kola treće grupe B Lige nacija.

Finska, koja je i prvi međusobni duel u Helsinkiju dobila 2:0, upisala je drugi trijumf i kao drugoplasirana završila takmičenje u grupi.

Do pobjede došla je golovima Oliver Atman u 47. i Benjamin Kalman u 53. minutu.

Reprezentacija je doživjela treći poraz, upisala je i dva trijumfa i remi, a nastup je završila kao trećeplasirana i ostala bez šansi da eventualno dođu do baraža za Evropsko prvenstvo.

Slabo izdanje crnogorskih fudbalera, u meču koji su obilježile sudijske greške i loši vremenski uslovi.

Crna Gora je u 17. minutu ostala bez Žarka Tomaševića, koji je dobio drugi žuti karton, a od sredine prvog poluvremena i bez Rista Radunovića i Seada Hakšabanovića koji su zbog povreda ranije završili meč.

Selektor Miodrag Radulović, koji je isključen u 68. minutu zbog prigovora, žrtvovao je kapitena Stevana Jovetića i ubacio Aleksandra Šćekića.

Finska je u prvom dijelu imala tri šanse, ali je odlično reagovao Milan Mijatović.

Najbolju priliku za Crnu Goru u prvom dijelu imao je Stevan Jovetić, koji je nakon dodavanja Stefana Mugoše u 13. minutu sjajno gađao iz voleja, ali je Lukaš Hradecki odlično odbranio.

U samom finišu meča finski golman Hradecki je promašio loptu, Uroš Đurđević imao zicer, ali je Vaisanen spriječio pogodak.

Udarac Dritona Camaja u 90. minutu je izblokiran, a u nastavku akcije pokušao je glavom i Saša Balić nakon centaršuta Marka Vešovića, ali je lopta otišla pored stative.

U drugom meču te grupe, Rumunija je u Bukureštu pobijedila Bosnu i Hercegovinu, koja je ranije obezbijedila prvom mjesto, 4:1.

