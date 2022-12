Eurokup rezultati – Pobjeda Budućnost Volija protiv Trenta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Trenta 73:58, u utakmici sedmog kola B grupe Eurokupa.

To je drugi uzastopni, ukupno peti trijumf podgoričkog tima ove sezone.

Italijanski predstavnik, koji je u prošlom kolu prekinuo seriju od pet uzastopnih poraza, upisao je šesti poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Budućnost je opravdala ulogu favorita, u drugoj četvrtini nakon serije 18:2 povela je 37:22 u 17, dok je početkom posljednje četvrtine bilo 58:46.

Trento je u 35. minutu zaostatak smanjio na 60:56, ali je domaćin serijom od 7:0 ponovo stekao dvocifrenu prednost (67:56), koju je do kraja uspio da uveća na konačnih 15 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Jagodić Kuridža sa 20, Igor Drobnjak je ubacio 15, a Petar Popović 11 poena.

U ekipi Trenta najbolji je bio Deron Etkins sa 16 koševa.

Budućnost će u narednom kolu, 13. decembra, biti gost Gran Kanarije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS