Eraković odlazi iz Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Crnogorski fudbalski reprezentativac Novica Eraković u zimskom prelaznom roku napustiće Sutjesku, a kao potencijalni novi klub pominje se LASK iz Linca, objavio je portal Radio televizije Nikšić.

Eraković sa nikšićkim klubom ima ugovor do kraja sezone.

Interesovanje za jedinog seniorskog reprezentativca Crnr Gore pokazao je i Rapid iz Beča, kao i mađarska Akademija Puškaš i Arminija iz Bilefelda.

Eraković je ponikao u omladinskoj školi Sutjeske, a u sezoni 2018/19 bio je na pozajmici u Lovćenu.

