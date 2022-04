Đukanović rukometašima čestitao plasman na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović uputio je čestitku reprezentaciji Crne Gore povodom plasmana na Svjetsko prvenstvo (SP) u Poljskoj.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je riječ o “još jednoj velikoj pobjedi u veličanstvenoj atmosferi”.

“Naši lavovi, kao i uvijek, hrabro i bespoštedno s državnim grbom na grudima. Radost nacije kad igraju rukometaši posebna je vrijednost i ove pobjede, ovog velikog uspjeha. Crna Gora je uvijek uz vas”, poručio je Đukanović.

