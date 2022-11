Dubljević: Maksimalno ozbiljno i koncentrisano na Dansku

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore ukoliko želi da pobijedi Dansku mora odigrati maksimalno ozbiljno i koncentrisano i nametnuti svoj stil igre, kazala je kapitenka Jelena Dubljević.

Crna Gora i Danska odigraće u četvrtak u Kopenhagenu utakmicu F grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

Obje selekcije u dosadašnjem dijelu kvalifikacija upisale su po pobjedu protiv Austrije i njihov dvomeč odlučiće pobjednika grupe, nakon izbacivanja Rusije iz takmičenja.

Dubljević je podsjetila da je zbog problema sa povredama odsustvovala sa terena više od mjesec.

“Dva puta mi je pucao mišić u roku od 12-13 dana. Za sad stvari idu kako treba, sigurno ću igrati, iako poslije tolike pauze nikada igrač ne može biti u nekoj formi. Nadam se da će iskustvo prevagnuti”, rekla je Dubljević na konferenciji za novinare.

Govoreći o rivalu, ona je istakla da je Danska atipična ekipa, kvalitetna i da će imati veliku podršku sa tribina.

“Mora se u utakmicu ući maksimalno ozbiljno, koncentrisano i nikako im ne smijemo dozvoliti da igraju svoju igru. Moramo mi nametnuti svoj ritam. Mladost i talent može biti naš adut, energija I želja za napretkom i dokazivanjem”, rekla je Dubljević.

Ona očekuje da će duža klupa, veliki motiv i kvalitet igračica biti dovoljni za dobar rezultat u Kopenhagenu.

Prema riječila Jelene Vučetić, ishod meča je izuzetno bitan za nastavak kvalifikacija.

“Izuzetno bitna utakmica, a pozitivan rezultat vodi nas korak bliže EP. Idemo motivisano, na pobjedu”, rekla je Vučetić.

Selektorka Jelena Škerović u Kopenhagenu neće moći da računa na Amerikanku Markišu Getling zbog poroduičnih problema i Milicu Jovanović, koja je van stroja dva mjeseca

Utakmica u Kopenhagenu počeće u 18 sati i 30 minuta.

