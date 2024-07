Drugi poraz crnogorskih kadeta

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Crikvenicama od Hrvatske 88:76, u šestom prijateljskom meču u okviru priprema za B prvenstvo Evrope.

To je drugi poraz kadeta od Hrvatske, nakon što su juče izgubili 65:61.

Crna Gora je u prvom poluvremenu uglavnom vodila, nakon deset minuta imala je prednost od dva (22:20), dok je u drugoj četvrtini iznosila sedam poena (29:22).

Hrvatska je, serijom 11:0, preokrenula na 33:29, a na velikom odmoru bilo je 43:43.

Izjednačena igra viđena je i u trećem periodu, ali je Hrvatska u posljednjih deset minuta napravila razliku, tako da je u 36. minutu stekla i rekordnih 17 poena (82:65).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Miloš Veković sa 17, Đorđe Đukanović je ubacio 16, a Balša Mugoša 13 poena.

Kadetska reprezentacija je u pripremnom periodu, osim poraza od Hrvatske, upisala dva trijumfa protiv Sjeverne Makedonije i po jedan protiv Bosne i Hercegovine i U18 selekcije Saudijske Arabije.

Do kraja pripremnog perioda crnogorsku selekciju očekuju još utakmice protiv Srbije (31.jul i 1.avgust) u Tivtu.

B prvenstvo Evrope biće odigrano u Skoplju, od 8. do 17. avgusta.

