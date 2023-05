Đinović sedmi u finalu Gran prija u Hanoveru

Podgorica, (MINA) – Parastrijelac Milan Đinović osvojio je sedmo u finalu sankcionisanog Gran pri mitinga u Hanoveru.

On je u kategoriji SH1 discipline R3, sa 635,1 krugom, izborio normu za Evropsko prvenstvo, kao i minimalni kvalifikacioni standard za nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024.godine.

Norma za Evropsko prvenstvo u Roterdamu iznosila je 620,4 krug, dok je minimalna kvalifikaciona norma za paraolimpijsku vizu 625 krugova.

Đinović je kazao da je veoma zadovoljan svojim nastupom u Hanoveru.

“U kvalifikacijama sam zauzeo četvrtu poziciju sa svojim ličnim rekordom od 635,1 krugom, da bi u finalu završio kao sedmi. Ispunio sam svoj cilj da u finalu pucam pored najboljih na svijetu. Izborio sam evropsku normu i minimalnu kvalifikacionu normu za Pariz”, rekao je Đinović.

Đinović je u Hanoveru pucao u konkurenciji 42 takmičara.

On je nastupio u pratnji trenera streljačke reprezentacije Željka Božovića.

Nastup na Gran Pri u Hanoveru finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS