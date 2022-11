NBA rezultati – Detroit prekinuo seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Detroita savladali su Denver 110:108 i prekinuli seriju od sedam uzastopnih poraza u novoj sezoni NBA lige.

Detroit su do prve pobjede u gostima, ukupno četvrte ove sezone, vodili Bojan Bogdanović sa 22 i Alek Berks sa 21, Kevin Noks je dodao 17, a Marvin Begli 14 poena.

U ekipi Denvera najbolji je bio Nikola Jokić, koji se nakon tri meča vratio u tim, sa 31 poenom, deset asistencija i devet skokova.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Filadelfija – Bruklin 115:106

Memfis – Sakramento 109:113

Finiks – Los Anđeles Lejkers 115:105

