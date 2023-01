Danska prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske prvi su finalisti 28. Svjetskog prvenstva.

Danska je večeras u Gdanjsku, u polufinalnom meču, savladala Španiju 26:23 i treći put uzastopno izborila svjetsko finale.

Dvostruki uzastopni svjetski prvak šesti put igraće finale na šampionatima svijeta.

Danska je, samo na posljednja dva šampionata bila zlatna, dok je meč za trofej izgubila 1967, 2011. i 2013. godine.

Junak trijumfa bio je golman Niklas Landin Jakobsen sa 15 odbrana, uključujući i sedmerac u samom finišu.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Simon Pitlik sa šest, dok je gol ma je postigao Magnus Saugstrup Jensen.

U španskoj selekciji, osim golmana Gonzala Pereza De Vargasa Morena, istakao se i Aleks Dušebajv sa pet golova.

Rival Danske u nedjeljnom finalu biće bolji iz duela Francuske i Švedske.

