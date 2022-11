Cungu osvojio trofej u Antaliji

Podgorica, (MINA) – Crnogorskiteniser Rezart Cungu pobjednik je ITF fjučersa u Antaliji.

On je danas u finalnom meču pobijedio Amerikanca Bruna Kuzaharu 2:1, po setovima 4:6, 6:3 i 6:1.

Cungu je plasman na glavni turnir izborio kroz kvalifikacije.

Do trofeja došao je nakon pet pobjeda, a u četvrtfinalu eliminisao je i prvog nosioca, Poljaka Danijela Mihalovskog.

Kuzahara je bio najbolji junior svijeta, a trenutno zauzima četvru poziciju na juniorskoj rang listi.

