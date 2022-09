Crnogorskim vaterpolistima sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao sedmoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Splitu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u meču za sedmo mjesto selekciju Gruzije 14:11 (6:4, 2:1, 4:3 i 2:3).

Pobjedom u tom duelu izabranici selektora Vladimira Gojkovića obezbijedili su plasman na Svjetsko prvenstvo.

Crnogorsku selekciju do pojede vodili su Marko Petković i Konstantin Averkasa sa po tri, po dva gola postigli su Aleksa Ukropina i Vladan Spaić, a po jedan Vasilije Radović, Miroslav Perković, Vlado Popadić i Dušan Matković.

U selkciji Gruzije po dva gola postigli Boris Vapenski, Jovan Sarić i Duša Vasić.

Za zlatnu medalju boriće se Hrvatska i Mađarska (20.30), dok će osvajač bronzane medalje biti poznat nakon duela Španije i Italije (18.00).

