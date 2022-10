Crnogorskim džudistima pet medalja

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan juniorskog prvenstva Balkana u Podgorici završila je sa pet medalja – po dvije zlatne i bronzane i jednom srebrnom.

Zlatne medalje osvojili su Petar Radović do 60 i Marko Jancer do 81 kilogram.

Srebrni je bio Vuk Sekulić do 66, dok su bronzane medalje osvojili Stevan Nikčević do 73 i Hajdana Đurović do 57 kilograma.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će džudisti u kategorijama do 90, do 100 i preko 100, dok će se džudistkinje boriti u kategorijama do 70, do 78 i preko 78 kilograma.

Za sjutra je planirano i ekipno takmičenje, mješovitih timova.

Šampionat u Podgorici okupio je oko 200 takmičara iz 11 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS