Crnogorskim džudistima deset medalja

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore nastup na juniorskom prvenstvu Balkana u Podgorici završila je sa deset medalja – po četiri zlatne i bronzane i dvije srebrne.

Zlatne medalje osvojili su Petar Radović (do 60),

Marko Jancer (81), Andrija Martinović (do 100) i Stefan Kovinić (preko 100), dok su srebrni bili Vuk Sekulić (do 66) i Nataša Jeftić (do 70).

Bronzana odličja pripala su Stevanu Nikčeviću (do 73), Petar Goranocvić (do 100), Hajdana Đurović (do 57) i Andrea Turčinović (do 78 kilograma).

Crna Gora je bila je bronzana i u ekipnoj konkurenciji, u nadmetanjima mješovitih timova, iza Turske i Rumunije.

U generalnom plasmanu zauzela je drugo mjesto, iza Turske (5z, 2s,5b).

Šampionat u Podgorici okupio je oko 200 takmičara iz deset država.

“Dobili smo sve pohvale da je šampionat u Podgorici, po jednoglasnoj ocjeni svih zvaničnika Balkanske džudo federacije, ocijenjen kao najbolje organizovano prvenstvo do sada. Ova organizacija primjer je kako treba da izgledaju Balkanska džudo prvenstva. Zvaničnici Balkanske federacije rekli su nam da DŽSCG podigao standarde organizovanja Balkanskih šampionata”, saopšteno je iz Džudo saveza.

