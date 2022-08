Crnogorski vaterpolisti za sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Beogradu.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta od Hrvatske 11:7.

Izabranici selektora Vida Lompara sa maksimalnim učinkom završili su takmičenje u grupi i kao prvoplasirani izborili četvrtfinale, gdje su juče poraženi od Holandije 12:7.

Crna Gora je protiv Hrvatske vodila 6:4, a na polovini meča bilo je 6:5.

Uslijedila je serija od 7:0 hrvatskih vaterpolista za 11:6 i pobjedu.

Po dva gola za Crnu Goru postigli su Neđo Baštrica, Mlađan Janović i Lazar Vukićević, dok se jednom upisao Vladan Vukićević.

Protivnik crnogorskim vaterpolistima u meču za sedmo mjesto, sjutra u deset sati, biće Grčka, koja je u razigravanju izgubila od Italije 19:15.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS