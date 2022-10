Crnogorski rukometaši pobijedili Kosovo

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je ubjedljivu pobjedu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Crnogorski rukometaši savladali su večeras u prvom kolu selekciju Kosova 29:20.

Domaćin je opravdao očekivanja, a do pobjede došao je lakše od očekivanog.

Golman Nebojša Simić još jednom je bio dominantan i podsjetio na izdanja sa januarskog šampionata Evrope, dok je Miloš Vujović bio nerješiva enigma za odbranu rivala.

Izabranici selektora Zorana Roganovića već do polovine prvog poluvremena, nakon serije od 8:0, najavili su da Kosovo ni u trećem međusobnom duelu neće izbjeći poraz.

Kosovo je samo na startu meča bilo ravnopravno, sa dva vezana gola povelo je 2:1, a vodilo je i 3:2 u četvrtom minutu.

Bolja odbrana crnogorskih rukometaša i golman Nebojša Simić potpuno su zaustavili kosovsku selekciju i ostvili je 15 minuta bez datog gola.

Crnogorska selekcija je u tom periodu napravila seriju od 8:0 i povela 10:3 u 15, dok je šest minuta kasnije bilo 12:4.

Uslijedilo je period od sedam minuta bez gola, što je Kosovo kaznilo i sa pet vezanih pogodaka smanjilo na 12:9 u 28. minutu.

Serija gostiju “probudila” je crnogorske rukometaše koji su do poluvremena postigli tri gola i na odmor otišli sa šest golova prednosti (15:9).

Sa još dva pogotka, početkom nastavka, prednost su ponovo vratili na osam (17:9), a u 47. je povisili na 11 golova (24:13).

Razlika je u 50. iznosila i 12 golova (26:14).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Miloš Vujović sa osam, Branko i Stevan Vujović postigli su po četiri, a po gol manje Radojica Čepić i Aleksandar Bakić.

U kosovskoj selekciji Drilon Tahirukaj postigao je pet golova.

Crnogorske rukometaše u nastavku kvalifikacija u nedjelju očekuje gostovanje Bosni i Hercegovini.

