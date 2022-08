Crnogorski kadeti na EP u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina, koje će sjutra početi u Skoplju.

Crnogorski košarkaši igraće u grupi sa Grčkom, Španijom i Sjevernom Makedonijom.

Selektor Rajko Krivokapić kazao je da je zadovoljan urađenim, da nije bilo povreda, ali jeste problema zbog virusa.

“Kadeti će igrati šampionat Evrope poslije dvije godine pauze. Zadovoljni smo urađenim u prethodnih 36 dana priprema. Neki plan kojim smo se vodili od početka priprema je uglavnom ispoštovan bez većih improvizacija ili promjena što je bitno. Temeljnim i planskim radom smo izbjegli povrede, međutim nijesmo uspjeli da izbjegnemo stomačni virus naročito u posljednjih desetak dana i jednu kovid infekciju”, rekao je Krivokapić.

On je istakao da je to poremetilo ekipu i malo je izbacilo iz ritma, ali da će nastojati da se to ne osjeti na terenu.

Tokom pripremnog perioda Crna Gora je odigrala nekoliko prijateljskih duela, a posebno raduju pobjede nad Finskom i Bosnom i Hercegovinom.

“Sigurno da su nam prijateljski mečevi koristili da analiziramo trenutnu formu i neke nedostatke na vrijeme uočimo te probamo da ih smanjimo na što niži nivo do početka šampionata. Raduje svakako što smo na atipične igre protivnika odgovorili i adaptirali se na pravi način i slavili ubjedljivo naročito u prvim mečevima”, rekao je crnogorski selektor.

Crnu Goru će na šampionatu predstavljati Aleksa Ašanin, Krsto Andrijašević, Nikola Jevrić, Aljoša Drašković, Andrija Jošović, Maruan Čičić, Bodin Radulović, Vladimir Komnenović, Sefćet Bećiragić, Luka Đurović, David Mirković i Marko Radunović.

Krivokašić je kazao da atmosfera bila izvanredna tokom cijelih priprema među igračima i stručnim štabom.

“Momci su spremni i motivisani da po prvi put učestvuju na zvaničnom Evropskom prvenstvu. Vjerujemo u sebe međutim ne bih stavljao nikakav pritisak pred njih jer se ipak radi o mladim momcima koji bi trebalo prije svega da uživaju u košarci”, rekao je selektor.

On je istakao da je grupa izuzetno jaka sa dvije košarkaške velesile i domaćinom.

“Sigurno da ćemo se na samom šampionatu više upoznati sa protivnicima ali isto tako prikupljamo sve potrebne informacije prije samog starta da bi što spremnije ušli u duele. Grčka i Španija su igrali međusobno prijateljske meceve. Radi se o timovima koji naravno idu na medalju. Makedonija, kao domacin uz podršku publike očekuje i potajno se nada dobrom rezultatu”, rekao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, prvi cilj crnogorske selekcije je opstanak.

“Kao i kod svih mlađih crnogorskih selekcija svakako da je prvi cilj opstanak u A diviziji što je za malu zemlju i malu bazu uspjeh. Definitivno sve preko tog rezultata je ogroman rezultat”, zaključio Krivokapić.

Crna Gora će prvi meč na šampionatu odigrati sjutra protiv Sjeverne Makedonije (18.45).

