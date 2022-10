Crnogorski fudbaleri neriješeno sa Andorom

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u poljskom Inovroclavu sa Andorom neriješeno 1:1, u utakmici trećeg kola turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Do izjednačenja došla je golom Stefana Đukanovića u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Crnogorski kadeti pobjedama u prva dva kola, protiv Poljske (2:0) i Austrije (1:0), ranije su obezbijedili plasman u narednu rundu kvalifikacija.

Vođstvo Andori donio je Garsija Sune u 83. minutu.

Veliko iznenađenje i prvi trijumf Andore spriječio je Đukanović u sudijskoj nadoknadi.

Nastavak kvalifikacija, osim crnogorske selekcije, izborila je i Poljska, koja je u direktnom duelu za drugo mjesto pobijedila Austriju 4:2.

