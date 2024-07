Crnogorski atletičari bez medalje u Mariboru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičari bez medalje završili su nastup na Balkanskom prvenstvu za juniore i juniorke u Mariboru.

Kao desetoplasirani završili su Anđela Đuranović u skoku u dalj (5,51 metar), Mihailo Roćenović u trci na 800 metara (2:00,08) i Radovan Sošić u skoku u vis (185).

U trci na 400 metara, Sara Vučetić imala je 17. vrijeme (1:03,29).

Šampionat u Mariboru okupio je 360 takmičara iz 21 države.

Vođa puta i tim lider ekipe bila je trener Sanja Đurnić.

