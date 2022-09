Crnogorske fudbalerke poražene od Malte

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Malte 2:0, u utakmici E grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorske fudbalerke su tim porazom propustile priliku da se domognu baraža.

Remi Bosne i Hercegovine na gostovanju Azerbejdžanu (1:1) omogućio je crnogorskoj selekciji da ukoliko pobijedi Maltu osvoji drugo mjesto i plasira se u baraž.

Oslabljena crnogorska reprezentacija nije uspjela da iskoristi iznenadnu šansu, odigrala je loše prvo poluvrijeme, dok je u nastavku za nijansu bila bolja, imala nekoliko šansi, ali ih nije realizovala.

Malta je do pobjede došla golovima Marije Faruđe u 28. i Eme Lipman u 45. minutu.

Crnogorska selekcija, koja je prvi međusobni duel dobila 2:0, kvalifikacije je završila sa tri pobjede i pet poraza.

