Crna Gora zaustavljena u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore u osmini finala završila je nastup na 41. šampionatu Evrope.

Crnogorski košarkaši poraženi su večeras u Berlinu, u meču za četvrtfinale, od Njemačke 85:79.

Loše prve dvije četvrtine i zaostatak od 24 poena na polovini meča koštali su crnogorsku selekciju povoljnijeg ishoda.

Domaćin je, nakon startnog vođstva Crne Gore (2:0), napravio seriju i poveo 11:2.

Crnogorski košarkaši uzvratili su sa osam veznih poena i smanjili na 11:10, nakon čega je uslijedila dominacija Njemačke, koja je do kraju prve četvrtine stekla prednost od devet (19:10), a do polovine meča uvećala je na 24 poena (48:24).

Prednost je u 22. minutu iznosila 27 koševa (51:24).

Serijom od 13:0 crnogorski košarkaši su se vratili u igru i smanjili na 51:37, u 25. bilo je 53:40, dok je u 33. razlika iznosila pet poena (69:64).

U posljednjem minutu bilo je i 80:77.

Čudna sudijska odluka i nesportski faul Kendrika Perija, pa kasnije tehnička crnogorskoj klupi, omogućili su domaćinu da se od oji i sačuva prednost do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Denis Šreder sa 22 koša.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Peri sa 25, dok je Bojan Dubljević meč završio sa 22 koša.

Njemačka će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Grčke i Čaške.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS