Crna Gora sjutra u Razgradu sa Bugarskom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Razgradu sa Bugarskom na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora i Bugarska treći put rivali su u grupi, u kvalifikacijama za šampionat Evrope.

Prije četiri oba međusobna duela završena su neriješeno – 0:0 u Podgorici i 1:1 u Sofiji.

U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. godine, Crna Gora je u Sofiji slavila 1:0, dok je u Podgorici bilo 1:1.

Isti rivali našli su se i u grupi za Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi.

Podgorički duel završen je neriješeno 2:2, dok je Bugarska slavila u Sofiji 4:1.

Duel u Razgradu počeće u 18 sati.

Crnogorske fudbalere u ponedjeljak očekuje i duel sa Srbijom.

