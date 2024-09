Crna Gora sjutra sa Velsom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Nikšiću protiv Velsa utakmicu drugog kola B grupe Lige nacija.

Crnogorski fudbaleri novu sezonu počeli su porazom u Rejkjaviku od Islanda 2:0, dok je Vels u Kardifu igrao sa Turskom 0:0.

Selektor Robert Prosinečki kazao je da crnogorski fudbaleri nijesu dobro startovali, ali da je njegiv optimizam i dalje veliki.

“Bilo je mnogo odsutnih, ali pokazali su neki drugi igrači da možemo da računamo na njih. Daćemo sve od sebe da odigramo pravu utakmicu i da pobijedimo. Ako to uradimo, onda je to ono što smo htjeli, iako nas je poraz na Islandu poremetio u nekim stvarima”, rekao je Prosinečki.

Duel u Nikšiću počeće u 20 sati i 45 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS