Crna Gora sjutra sa Rumunijom za polufinale

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Skoplju sa Rumunijom utakmicu drugog kola glavne runde Evropskog prvenstva.

Pobjedom u tom duelu izabranice selektorke Bojane Popović praktično bi obezbijedile plasman u polufinale šampionata Evrope.

Za definitivan plasman, osim trijumfa protiv Rumunije, neophodno je i da Francuska ne izgubi od Njemačke.

Poraz crnogorskih rukometašica omogućio bi Rumunkama da se trijumfom nad Njemačkom u srijedu domognu završnog vikenda u Ljubljani.

Pivot Ema Alivodić kazala je da je Rumunija izuzetno kvalitetan tim i da se za tu selekciju moraju pripremiti 100 odsto.

“Predvode ih Kristina Neagu i Krina Elena Pintea, a saradnja između njih dvije je jako dobra. Znamo koliki je ulog i šta nam ta utakmica znači, borimćemo se i daćemo 100 odsto. Morao odigrati jako i hrabro”, kazala je Alivodić.

Ona se zahvalila najvijačima na podršci, navodeći da im njihovo prisustvo u dvorani Boris Trajkovski mnogo znači.

Selektorka Popović kazala je da je Crna Gora ima dosta šansi da poslije dugo godina izbori polufinale.

“Ova generacija je stasala, iako ima mladih igračica koje kroz karijeru nijesu prošle puno, sada prolaze to i preživljavaju. Očekuje nas bitna utakmica i ne treba ih mnogo opterećivati. Sama priča o tim narednim utakmicama, koje mnogo znače, prave im dodatni pritisak. Treba ih opustiti, da budu svoje”, rekla je Popović.

Govoreći o predstojećem duelu, ona je naglasila da je Rumunija odlična reprezentacija.

“Sa Holandijom je odigrala odličan meč, dok je sa Francuskom puno lošije izgledala. Dosta su griješile, a kao i protiv nas, Francuska je sve kažnjavala. Znamo se odlično, nema nepoznanica. Treba samo da se spremimo i na pravi način odgovorimo na ono što nijesmo uspjeli protiv Francuske”, kazala je Popović.

Crna Gora je, nakon tri pobjede u Podgorici protiv Španije, Njemačke i Poljske, na startu glavne runde izgubila od Francuske 27:19.

Rumunija je drugu fatzu šampiobnata počeće pobjedom protiv Španije 28:27.

Utakmica u dvorani Boris Trajkovski počeće u 18 sati.

