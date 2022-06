Crna Gora na startu sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Budimpešti sa Mađarskom utakmicu prvog kola A grupe Svjetskog prvenstva u Mađarskoj.

Duel je na programu u 21 sat.

U drugom meču te grupe, sat i po ranije, sastaće se Brazil i Gruzija.

Crnogorski vaterpolisti drugi meč odigraće u četvrtak sa Gruzijom (19.30), dok je za subotu zakazan meč sa Brazilom (19.30).

Pobjednik grupe izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani igrati osminu finala.

Ukoliko crnogorski vaterpolisti budu drugoplasirani u grupi u razigravanju za četvrtfinale igraće sa trećeplasiranim iz grupe B, u kojoj su Hrvatska, Grčka, Njemačka i Japan.

Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj biće sedmo na kojem nastupaju crnogorski vaterpolisti.

Debitovali su 2009. u Rimu i bili deveti, dvije godine kasnije u Šangaju sedmi, a 2013. su osvojili do sada jedinu medalju sa svjetskih prvenstava – srebro u Barseloni.

Imaju i dva peta mjesta (Kazanj 2015. i Budimpešta 2017) i deseto u Gvangdžuu 2019. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS