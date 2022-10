Crna Gora dobila rivale u kvalifikacijama za EP

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj igraće u G grupi protiv Mađarske, Srbije, Bugarske i Litvanije, odlučeno je žrijebom u Ajntrahtu.

Šampionat je na programu 2024. godine, a kvalifikacije će početi u martu naredne godine.

U ostalim grupama rivali će biti:

Grupa A – Španija, Škotska, Norveška, Gruzija i

Kipar

Grupa B – Holandija, Francuska, Republika Irska, Grčka i Gibraltar

Grupa C – Italija, Engleska, Ukrajina, Sjeverna Makedonija i Malta

Grupa D – Hrvatska, Vels, Jermenija, Turska i

Letonija

Grupa E – Poljska, Češka, Albanija, Farska Ostrva

i Moldavija

Grupa F – Belgija, Austrija, Švedska, Azerbejdžan

i Estonija

Grupa H – Danska, Finska, Slovenija, Kazahstan, Sjeverna Irska i San Marino

Grupa I – Švajcarska, Izrael, Rumunija, Kosovo,

Bjelorusija i Andora

Grupa J – Portugal, BIH, Island, Luksemburg,

Slovačka i Lithtenštajn.

Na prvenstvo Evrope direktno će se plasirati pobjednici grupa i deset drugoplasiranih reprezentacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS