Crna Gora bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u Podgorici, u četvrtfinalnom meču, od Španije 10:8.

Španiju je do pobjede i polufinala vodio Robert Lopez Duart sa četiri, dok je gol manje postigao Mark Vals Ferer.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Matija Sladović sa tri, Marko Mršić je postigao dva, a po gol Jovan Vujović, Marko Bošković i Lazar Vukićević.

Crnogorski vaterpolisti u nastavku takmičenja igraće za plasman od petog do osmog mjesta.

Prvi rival biće Hrvatskom, koja je u četvrtfinalnom meču poražena od Grčke 8:7.

Španija će u polufinalu igrati sa Grčkom.

U drugom polufinalu sastaće se Mađarska i Srbija.

