Čofenig najbolji u Garmiš-Partenkirhenu

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Danijel Čofenig pobjednik je drugog takmičenja novogodišnje turneje Četiri skakaonice koje je danas održano u Garmiš-Partnekirhenu.

Čeofenig, koji je bio vodeći i nakon prve serije, tom pobjedom preuzeo je vođstvo u generalnom plasmanu Svjetskog kupa.

Do treće pobjede u Svjetskom kupu došao sa skokovima od 141,5 i 143 metra i 298,9 poena. .

Kao drugoplasirani završio je Švajcarac Gregor Dešvanden skokovima dužine 138 i 140,5 metara i 8,6 poena manje od pobjednika.

Pobjednički podijum kompletirao je Austrijanac Mihael Hajbek sa 289 poena, koje sakupio skokovima od 145 i 137,5 metara.

Prošlogodišnji pobjednik Garmiša, Slovenac Anže Lanišek, zauzeo je četvrto mjesto (140,5 i 288,3), dok je peti bio Austrijanac Jan Erl (134 i 142,5).

Najbolji iz Obersdorfa, Austrijabac Stefan Kraft, završio je na osmom mjestu.

U generalnom plasmanu turneje Čofenig vodi sa 622,5 poena, dok se na drugoj i trećoj poziciji nalaze njegovi sunarodnjaci Jan Herl (614,6) i Štefan Kraft (613,8).

Čofenig zauzima čelnu poziciju i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 796 bodova i ima dva više od Njemca Pijusa Paškea.

Tradicionalna novogodišnja turneja biće nastavljena 4. januar u Inzbruku, a dva dana kasnije najbolje skijaše-skakače ugostiće Bišofshofen.

