Rukometašice Budućnosti u utorak protiv Krima

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa odradiće sjutra u Podgorici zajednički trening sa ljubljanskim Krimom, a dan kasnije sa istim rivalom odigraće i prvi kontrolni meč, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da će duel sa ekipom koju sa klupe predvodi Dragan Adžić biti prvi test crnogorskom prvaku nakon 20 dana priprema za Ligu šampiona.

Trener Bojana Popović neće moći da računa na povrijeđene Nikolinu Vukčević i Vanesu Agović, dok se Katarina Džaferović i dalje oporavlja od povrede i polako dostiže željeni nivo forme.

Budućnost će 20. avgusta igrati sa prvakom Srbije – Železničarom iz Inđije, a dan kasnije putuje u Ljubljanu, na “uzvratnu posjetu” timu Dragana Adžića.

Za 26. i 27. avgust planiran je nastup na Memorijalnom turniru Josip-Bepo Samardžija u Koprivnici.

Budućnost će novu sezonu Lige šampiona početi 10. septembra gostovanjem turskoj ekipi Kastamonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS