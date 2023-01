Budućnost ponovo bolja od Šljonska

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici poljski Šljonsk iz Vroclava 82:71, u 11. kolu B grupe Eurokupa.

Budućnost je i u drugom međusobnom duelu slavila protiv Šljonska 98:58, a večeras ostvarila je sedmi trijumf ove sezone.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, ali je do pobjede došao teže od očekivanog.

Utakmicu je prelomio početkom posljednje četvrtine, nakon što je u 34. minutu stekao prednost od 14 poena (70:56).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Dželil Obrajan sa 14, Tre Bel-Hejns je ubacio 13, a poen manje Petar Popović.

U poljskoj ekipi najbolji je bio Lukaš Kolenda sa 23 koša.

