Budućnost i Sutjeska neriješeno, pobjede Bokelja i Petrovca

Podgorica, (MINA) – Duel Budućnosti i Sutjeske završen je bez pobjednika, dok su Bokelj i Petrovac ostvarili pobjede u drugom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Najstariji crnogorski derbi na DG areni završen je neriješeno 1:1.

Sutjeska je povela u osmom minutu golom Nikole Janjića.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Ivan Bulatović u 56. minutu.

Povratnik u društvo najboljih, kotorski Bokelj, pobijedio je u Bijelom Polju ekipu Jedinstva 1:0 i ostvario drugi trijumf.

Odlučujući pogodak postigao je Vasilije Čavor u 67.

minutu.

Prve bodove ove sezone osvojio je Petrovac, koji je pred svojim navijačima, preokretom u drugom poluvremenu, savladao Otrant-Olimpik 3:2.

Japanac Ajumu Nišimura doveo je ulcinjski tim u vođstvo u 19. minutu.

Poravnao je Dejan Boljević u 52, a samo pet minuta kasnije prednost domaćinu donio je Marko Šimun.

Nišimura je još jednom bio strijelac za 2:2 u 66. minutu.

Pitanje pobjednika riješio je Rodrigo Faust u 81. minutu, koji se najbolje snašao i odbijenu loptu ubacio u mrežu.

Dueli Jezera i Mornara, odnosno Dečića i Arsenala, odgođeni su zbog obaveza barskog i tuškog tima na evropskoj sceni.

