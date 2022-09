Budućnost Bemaks u subotu protiv Esbjerga

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igraće u subotu protiv danskog Esbjerga u drugom kolu B grupe EHF Lige šampiona.

Biće to izabranicama Bojane Popović prvi meč pred svojim navijačima u novoj sezoni.

Budućnost je 27. sezonu u najkvalitetnijem klupskom rukometnom takmičenju u Evropi počela gotujućim trijumfom u Turskoj protiv Kastamonua 40:27.

Danski tim, koji je bio prošle sezone igrao polufinale Lige šampiona, poražen je na startu od Đera 31:29.

Duel u Bemaks areni počeće u 16 sati.

U ostalim mečevima drugog kola grupe B sastaće se Storhamar – Lokomotiva Moskva, Đer – Kastamonu i Rapid Bukurešt – Mec.

