Budućnost Bemaks pred gašenjem

Podgorica, (MINA) – Ženski rukometni klub Budućnost je pred gašenjem, kazala je izvršna direktorica kluba Maja Bulatović.

Legendarna crnogorska rukometašica kazala je Danu da je nakon odlaska generalnog sponzora, kompanije Bemaks, klub u nezavidnoj situaciji.

“Na današnji dan klub se gasi. Nažalost, nije ni prvi ni posljednji, ali to je sudbina koja nas je sačekala. Deset dana pred okupljanje ekipe za početak nove sezone ostali smo bez glavnog sponzora i klub je u nezavidnoj situaciji”, rekla je Bulatović.

Ona je istakla da su problemi veliki, kao i da su protekle sedmice pokušali da minimizira troškove i da raskidaju ugovore.

“Jednostavno, klub se gasi. Postoje osnivači, a to su privatna lica koja rade u klubu. Jednostavno, u vrijeme korone morali smo preregistrovati klub kako bismo ispunili obavezu tadašnjeg ministra Nikole Janovića. Dali smo svoje ime i prezime da bi nas Ministarstvo registrovalo, ali nismo finansijeri. Koliko sam upoznata Bemaks nije želio da prihvati da Opština bude vlasnik 51 odsto. Što se nas tiče, može Opština da bude vlasnik 1.000 odsto”, rekla je Bulatović.

