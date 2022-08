Budućnost Bemaks ponovo bolja od Krima

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Ljubljani, u pripremnom meču, slovenački Krim 29:24 (13:16).

To je treći trijumf podgoričkog tima u pripremnom periodu za novu sezonu, a druga protiv Krima kojeg su savladale i početkom avgusta u Podgorici.

Najefikasnija u podgoričkom timu bila je Milena Raičević sa 12 golova, dok je Matea Pletikosić sedam puta zatresla mrežu tima koji predvodi Dragan Adžić.

Istakla se i Ivona Pavićević sa četiri, Gordana Marsenić postigla je dva, a po gol Andrijana Popović, Adrijana Kardoso de Kastro, Nina Bulatović i Nađa Kadović.

Kao i u svim dosadašnjim pripremnim mečevima, sjajna na golu bila je Armel Atingre koja je upisala 14 odbrana.

Budućnost će 26. i 27. avgusta učestvovati na Memorijalnom turniru Josip-Bepo Samardžija u Koprivnici, što će biti i posljednje provjere pred početak nove sezone u Ligi šampiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS