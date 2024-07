Brigs pojačala Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Taja Brigs /Tire Brigs/ naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog ženskog košarkaškog kluba.

Amerikanka, koja je visoka 190 centimetara i ima 27 godina, igra na poziciji centra, a minule sezone bila je članica Montane.

U dres bugarskog tima imala je prosjek od 17,9 poena i 9,3 skoka.

U duelu protiv Budućnosti u Podgorici ubacila je 29 poena, a imala je i 12 skokova.

Brigs je godinu ranije igrala u Grčkoj igrala za PAS Gianenu i na 21 utakmici imala je prosjek od 15,3 poena, 8,5 skokova i 4,1 asistenciju.

Kratko je nastupala i u Meksiku, a igrala je i u Norveškoj i Švedskoj.

U američkoj NCAA ligi nastupala je za Univerzitet Nevada.

Posljednju studentsku sezonu 2018/19 završila je sa 13,9 poena, 7,8 skokova, 1,4 asistencije i 1,5 ukradenih lopti po utakmici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS