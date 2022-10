Božović i Dukić obezbijedili bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Kadeti Mirko Božović i Viktor Dukić plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva u Lido di Jezolubili i obezbijedili bronzane medalje, u disciplini kik lajt.

Božović je u kategoriji do 69 kilograma slavio protiv Mađara Balaža Juhaša 3:0.

Prethodno je, prekidom u prvoj rundi, savladao predstavnika Italije Bećirija.

Dukić je u kategoriji preko 69 kilograma jednoglasnom odlukom sudija eliminisao Andrasa Ersinga iz Mađarske.

On je bio bolji i od Italijana Kolučija.

Za plasman u finale Božoviću će sjutra rival biti Slovak Patrik Sotona.

Dukiću je protivnik Meksikanac Huan Pablo Kabral.

Na korak od medalje stali su kadeti Jovan Lipovina i Nermina Škrijelj.

Lipovina je u četvrtfinalu kategorije do 42 kilograma poražen od Kristijana Tamaša iz Slovačke sa 0:3.

Škrijelj je za jedan poen ispustila bronzu. Izgubila je od Italijanke Aurore Ćelsi podijeljenom sudijskom odlukom.

Za plasman u finale sjutra će se boriti i juniori Nikola Jovetić (lou kik, do 67) i Pavle Vušurović (K1, do 81).

Jovetiću je rival Grk Hristos Efstatiadis.

Na putu do polufinala Jovetić je savladao Poljaka Mjetlinskog i Kanađanina Rivsa.

Vušurović će odmjeriti snage sa Slovakom Adamom Zavodskim.

Crnogorski borac u četvrtfinalu je eliminisao Buraka Kalendera iz Turske.

Na Svjetskom prvenstvu nastupali su još kadeti Nemanja Radnjić i Isah Tarhaniš i juniori Fariz Dacić i Lazar Madžarović, ali su učešće završili bez odličja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS