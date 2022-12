Bokserski savez – Savković i Gojković najbolji

Podgorica, (MINA) – Članovi Budve Stefan Savković i Bojana Gojković najbolji su bokseri Crne Gore u 2022. godini, u tradicionalnom izboru Bokserskog saveza.

U konkurenciji mladih najbolji je Mirko Šarčević iz BK Bijelo Polje.

Kod pionira za najboljeg proglašen je Strahinja Mrdak (BK Budva), dok su najbolji školarci Vasilije Kujundžić (BK Budva) i Adila Mušović (BK Fenix).

Za najboljeg juniora izabran je Marko Raičević (BK Niksić).

Najbolji trener je Nikola Ružić, čiji je klub Budva proglašen za najbolji.

Za najboljeg sudiju izabran je Đorđije Perović, dok je najbolji sportski radnik Dragoljub Radović, IBA i EUBC supervizor.

Upravi odbor odlučio je da posebne plakete i priznanja dodijeli svim osvajačima medalja na velikim takmičenjiima u 2021. godini.

Priznanja će dobiti Bojana Gojković (srebrna na EP i Mediteranskim igrama), Tamara Radunović (bronzana na EP), Stefan Savković (sfrebrni na Mediteranskim igrama), Petar Marčić (bronzani na Mediteranskim igrama i Mirko Šarčević (bronzani na Prvenstvu Evrope za mlade).

Plaketom za veliki doprinos u očuvanju i razvoju boksa biće nagrađen i Dragan Đuričković, direktor reprezentacije.

Upravni odbor dodijelio je i plakete za veliku podršku u razvoju boksa u 2022. godini ministru sporta i mladih Vasiliju Laloševiću, ministru finansija Aleksandru Damjanoviću i predsjedniku Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanu Simonoviću.

Biće uručene i plakete za veliku pomoć u organizaciji Prvenstva Evrope za seniorke

predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću i učešću BK Nikšić u Regionalnoj ligi prvom čovjeku Opštine Nikšić, Marku Kovačeviću.

Plaketa za veliki doprinos u popularizaciji i razvoju ženskog boksa pripašće Mariji Čivović, predsjednica EUBC komisije za ženski boks.

Biće uručene i zahvalnice za medijsku podršku u 2022. godini.

Nagrade će svečano biti uručene nakon novogodišnjih i božićnih praznika, a termin i mjesto prigodne svečanosti biće određeni naknadno.

