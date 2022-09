Bodiroga novi predsjednik Evrolige

Podgorica, (MINA) – Dejan Bodiroga i zvanično novi je predsjednik Evrolige, objavljeno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Navodi se da će Bodiroga ujedno biti i direktor takmičenja.

Na čelu Evrolige zamijeniće Ðordija Bertomeua, koji je 22 godine obavljao tu funkciju.

Bodiroga je u igračkoj karijeri osvojio tri Evrolige.

