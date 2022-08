Bez pobjednika u duelu Jezera i Petrovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera i Petrovca igrali su danas u Beranama neriješeno 2:2, u premijernom meču petog kola Meridian Prve crnogorske lige.

Plavski tim poveo je 2:0, golovima Radoša Dedića u 55. i Balše Toškovića u 56. minutu.

Smanjio je Mamadu Mendi u 63, a konačan rezultat postavio je Argentinac Rodrigo Faust u 90. minutu.

U derbiju kola, u 20 sati, rivali će na Gradskom stadionu u Podgorici biti Budućnost i Sutjeska.

U isto vrijeme počeće i dueli Mornara i Jedinstva u Baru, odnosno Iskre i Arsenala u Danilovgradu.

U posljednjem meču petog kola, u nedjelju u 20 sati u Tuzima, rivali će biti Dečić i Rudar.

