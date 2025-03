Bez golova na DG areni

Podgorica, (MINA) – Duel vodećih timova Druge crnogorske fudbalske lige, Mladosti i pljevaljskog Rudara, u 24. kolu završen je na DG areni bez golova, 0:0.

Mladost je tim remijem zadržala pet bodova prednosti u odnosu na pljevalsjki tim

Za sjutra u Radanovićima zakazan je duel Grblja i Igala, dok će se u ponedjeljak na Trening kampu Fudbalskog saveza sastati Lovćen i Kom.

Obje utakmice počeće u 14 sati.

Odgođen je meč između Iskre i Podgorice.

U ovom kolu slobodan je Ibar.

