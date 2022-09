Berišaj srebrna u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Juniorka Bese Anđela Berišaj osvojila je srebrnu medalju na G2 turniru Slovenia open u Ljubljani.

Vicešampionka svijeta poražena je danas u finalnom meču kategorije do 68 kilograma od predstavnice Haitija Ave Sun Li.

Berišaj je do finala došla nakon dvije efektne pobjede.

“Obje runde bile su izjednačene, ali je elektronski sistem zbog više akcija prednost dao prestavnici Haitija”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

U kategoriji do 68 kilograma nastupilo je deset takmičarki.

Berišaj je ove godine osvojila zlatne medalje na međunarodnim turnirima u Zrenjaninu i Vršcu, dok je srebrna bila na Kroacija openu u Zagrebu, Evropskim igrama u Sofiji i Svjetskom prezident tekvondo kupu u Draču.

U Ljubljani nastupila su još tri člana Bese – Leo Gegaj (do 68), Benan Jusufđokaj (do 51) i Andrea Berišaj (do 59), ali su eliminisani u prvom kolu.

Dvodnevni turnir u dvorani Tivoli okupio je oko 800 takmičara, u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, iz 51 države.

