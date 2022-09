Berišaj bronzana na EP u Tirani

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tirani.

Juniorska vicešampionka svijeta na startu takmičenja u kategoriji do 67 kilograma bila je slobodna, u drugom kolu pobijedila je Njemicu Juliku Cimerling, a u trećem prestavnicu Bosne i Hercegovine Zoranu Sandić.

U polufinalu članica Bese izgubila je od Hrvatice Arijane Oreč.

“Kao njen trener zadovoljan sam osvojenom medaljom, posebno što je do nje došla u jakoj konkurenciji i protiv takmičarki koji su dosta starije od njih. Ona ima samo 16, a nastupala je u konkurenciji takmičarki do 21 godine. Idemo dalje, čekaju nas nova iskušenja – nastup na G2 turnir Albanija open i 6. oktobra Evropsko prvenstvo za mlade u olimpijskim kategorijama”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

Berišaj je ove godine osvojila zlatne medalje na međunarodnim turnirima u Zrenjaninu i Vršcu, dok je srebrna bila na Kroacija openu u Zagrebu, Evropskim igrama u Sofiji, Svjetskom prezident tekvondo kupu u Draču i G2 turniru Slovenia open u Ljubljani.

Od crnogorskih reprezentativaca u Tirani nastupali su još Vasilije Peruničić (do 74), Adžija Ganjola (do 57) i Andrea Komatina (do 57), ali su eliminisani u prvom kolu.

Evropsko prvenstvo u Tirani okupilo je 430 takmičara iz 36 država.

