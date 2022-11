Barselona i Mančester Junajted rivali u plef-ofu Lige Evrope

Podgorica, (MINA) – Barselona i Mančester Junajteda biće rivali u plej-ofu Lige Evrope, odlučeno je danas žrijebom u Nionu.

Barselona će na proljeće nastupati u drugom po kvalitetu klupskom fudbalskom takmičenju u Evropi, nakon što je eliminisana u grupnoj fazi Ligi šampiona, gdje je kao trećeplasirana završila iza Bajerna i Intera.

Mančester Junajted je u grupnoj fazi Lige Evrope završio kao drugi u E grupi, iza španskog predstavnika Real Sosijedada.

Rival Juventusa će biti francuski predstavnik Nant. Stara dama eliminsana je iz grupne faze Lige šampiona, jer je završila na trećem mjestu H grupe iza Benfike i Pari Sen Žermena.

U ostalim mečevima igraće: Sporting – Mitiland, Šahtjor – Ren, Ajaks – Union Berlin, Leverkuzen – Monako, Sevilja – PSV, Salcburg – Roma.

Prve utakmice plej-ofa biće odigrane 16. februara, a revanši sedam dana kasnije.

Direktan plasman u osminu finala Lige Evrope obezbijedili su pobjednici grupa Arsenal, Fenerbahče, Betis, Sen-žil, Sosijedad, Fejnord, Frajburg i Ferencvaroš.

Od prošle godine u plej-ofu takmiče se klubovi koji su bili trećeplasirani u grupnoj fazi Lige šampiona i drugoplasirani iz grupa Lige Evrope, dok direktan plasman u osminu finala obezbjeđuju pobjednici grupa.

