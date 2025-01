Bar domaćin kvalifikacija za Phygital Games

Podgorica, (MINA) – Bar će od od 24. do 26. januara biti domaćin nacionalnih kvalifikacija za Fidžital gejms /Phygital Games/, revolucionarni sportski format koji kombinuje fizičke i digitalne elemente, saopšteno je iz Saveza elektronskih sportova.

Takmičenje će biti održano u Sportskoj dvorani Topolica, a obuhvatiće četiri glavne discipline – Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter i Phygital Dance.

“To je jedinstvena prilika za lokalne ekipe i pojedince da se izbore za mjesto u kvalifikacijama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i eventualno plasman na Svjetsko prvenstvo (SP)”, stoji u saopštenju.

Navodi se da to takmičenje predstavlja spoj tradicionalnih sportova i e-sporta, u kojem se takmičari suočavaju u kombinaciji fizičkih sportskih aktivnosti i digitalnih igara.

“Taj format postao je globalni fenomen, privlačeći najbolje sportiste, gejmere i publiku iz cijelog svijeta. Ovogodišnje SP u UAE ima nagradni fond od nevjerovatnih 10 miliona USD, raspoređenih u deset disciplina, što znači da svaki trofej vrijedi milion. Najbolje ekipe iz Crne Gore boriće se da osiguraju mjesto u kvalifikacijama, u UAE, dok će se 16 najboljih timova sa tih kvalifikacija plasirati na SP”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je Crna Gora prvi put dio globalne Phygital zajednice.

“Nacionalne kvalifikacije ne samo da pružaju priliku lokalnim takmičarima da pokažu svoje vještine, već i pozicioniraju Crnu Goru kao ključnog igrača u razvoju phygital sportova. Organizacija tog događaja ima širok uticaj, od promocije turizma do jačanja lokalne esports zajednice”, stoji u saopštenju Saveza elektronskih sportova.

U toj asocijaciji ističu da organizacijom kvalifikacija, ne samo da podržavaju lokalne talente, već Crnu Goru pozicioniraju na globalnoj mapi inovativnih sportova.

