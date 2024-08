Banjaja najbolji u Austriji

Podgorica, (MINA) – Vozač Dukatija Franćesko Banjaja pobijedio je danas na stazi Red Bul Ring u Špilbergu, u trci za Veliku nagradu Austrije i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu Moto GP šampionata.

Zvanični i dvostruki uzastopni šampion pobijedio je u vremenu 42 minuta, 11 sekundi i 17,3 stotinke.

To je njegova sedma pobjedu ova sezone, ukupno 25. u karijeri u “kraljevskoj” klasi.

On je u subotu pobijedio i u sprint trci.

Kao drugoplasirani završio je Horhe Martin iz Pramaka, dok je pobjedničko postolje kompletirao Enea Bastijanini iz Dukatija.

Vozač Gresinija Mark Markes bio je četvrti, peto mjesto zauzeo je Brend Binder iz KTM, šesto Marko Beceki iz ekipe VR46, dok je sedmi bio Maverik Vinjales iz Aprilije.

Među deset najboljih su još vozač Pramaka Franko Morbideli, Aleš Espargaro iz Aprilije i Aleks Markes iz Gresinija.

Banjaja je prvi u šampionatu sa 275 bodova i ima pet više od Martina.

Bastijanini je treći sa 214 bodova.

Šampionat će biti nastavljen 1. septembra trkom za Veliku nagradu Aragona u Španiji.

