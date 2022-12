Aleksić sudi borbu Fjurija i Čisore

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokserski sudija Predrag Aleksić sudiće borbu između Britanaca Tajsona Fjuria i Derika Čisore, saopšteno je iz Svjetske bokserske federacije.

Meč za tutulu svjetskog šampiona teške kategorije u WBC verziji biće održan 3. decembra na stadionu fudbalskog kluba Totenhem u Londonu.

To će biti treća njihova borba, a u prethodne dvije pobjeđivao je Fjuri, 2011. i 2014. godine.

Fjuri je neporažen u 32 borbe, dok je Čisora izgubio tri puta u posljednja četiri meča.

Čisora u meč ulazi poslije pobjede protiv Kubrata Puleva u julu, dok je Fjuri u aprilu pobijedio Dilijana Vajta.

On je poslije te pobjede objavio kraj karijere, ali se predomislio.

