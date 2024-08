Alagas gost Karate saveza na seminaru u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Legenda svjetskog karatea Haldun Alagas biće gost Karate saveza na seminaru u borbama, koji će 31. avgusta i 1. septembra, biti održan u Kolašinu, saopšteno je iz te asocijacije.

On je treći veliki šampion koji je posljendjih godina držao seminar crnogorskim karatistima u organizaciji Karate saveza, nakon Predraga Stojadinova i Luke Valdezija.

Alagas je tri puta bio šampion Evrope (1991, 1997. i 2000), a još šest puta bio je na pobjedničkom postolju. Ima i dva svjetska zlata (1990. i 1998).

Stariji ljubitelji karatea pamte i njegov duel sa Dragoljubom Kopitovićem, u polufinalu Evropskog prvenstva u Titogradu 1989. godine.

Greška mjerioca vremena i previd sudija koštali su crnogorskog karatistu pobjede i finala.

Pri rezultatu 5:2 za Kopitovića mjerioci vremena tokom borbe nijesu primjetili da je semafor isključen, pa je sudija na osnovu ličnog ubjeđenja odlučio da meč produži za 47 sekundi.

Alagas je iskoristio “poklon” i izborio produžetak, u kojem je za pobjednika proglašen borac koji prvi osvoji poen.

Alagas se domogao finala, ali je na kraju morao da se zadovolji srebrnom medaljom.

Kroz repasaž do pobjedničkog postolja došao je i Kopitović, koji bi se, da nije bilo prekida, borio za zlatno odličje.

Alagas je dio takmičarske karijere proveo u Karate klubu Budućnost.

