ABA rezultati: Poraz SC Derbija u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras od Zadra 96:67 (25:8, 16:20, 24:20 i 31:19), na startu nove sezone Admiralbet ABA lige.

Domaćin je u dvorani Krešimir Ćosić već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, početkom druge razlika je iznosila 18 (28:10), a u 25. minutu 23 poena (56:33).

Konačna razlika od 29 poena je ujedno i najveća na utakmici.

Zadar je do pobjede vodio Luka Božić sa 30 poena.

U podgoričkom sastavu najefikasniji su bili Flečer Megi sa 15 i Mateo Drežnjak sa 13 poena.

Mornar Barsko zlato će sjutra u Laktašima igrati sa Igokeom (16), dok će Budućnost Voli dan kasnije ugostiti u dvorani Morača ekipu Splita.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS