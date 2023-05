Košarkaške selekcije na Igrama malih zemalja Evrope

Podgorica, (MINA) – Muška i ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće na Igrama malih zemalja Evrope na Malti, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Navodi se da će košarkašice, koje sa klupe predvodi selektorka Jelena Škerović, na Malti nastaviti uigravanje za Eurobasket.

Selektorka neće moći da računa na Natašu Mek, Taju Rejmer, Jelenu Dubljević i Jovanu Pašić.

Na spisku su Milica Jovanović, Jelena Vučetić, Sofija Živaljević, Božica Mujović, Bojana Kovačević, Dragana Živković, Marija Leković, Zorana Radonjić, Maja Bigović, Ksenija Šćepanović, Milena Jakšić i Lana Vukčević.

Crnogorske košarkašice na turniru očekuju dueli sa Luksemburgom (30. maj, 12.15), Maltom (31. maj, 12.15) i Kiprom (1. jun, 16.45).

Škerović je kazala da protivnici na Malti nijesu na nivou rivala koje će imati na Eurobasketu.

“Iskoristićemo vrijeme na Malti da radimo na fizičkoj spremi i taktici. Protivnici nijesu na nivou rivala koje ćemo imati na Eurobasketu, ali će značiti mečevi da pripremimo taktiku. Svi očekuju, kao i mi, zlato. Međutim, moramo to da pokažemo na terenu i da ne dozvolimo nikakvo iznenađenje,” rekla je Škerović na konferenciji za novionare.

Košarkaše će na Malti predvoditi stručni štab na čelu sa Goranom Boškovićem.

Za B reprezentaciju igraće Nenad Vuković, Petar Kusovac, Miloš Krivokapić, Filip Anđušić, Viktor Vujisić, Pavle Đurišić, Marko Kljajević, Balša Živanović, Zdravko Bošković, Bogdan Bojić i Miloš Vujović.

Košarkaše 30. maja očekuje duel sa Luksemburgom (14.30), dan kasnije u isto vrijeme sastaće se sa Maltom, dok je za 1. jun zalazan meč protiv Kipra (19.00).

Polufinalni dueli biće odigrani 2. juna, dok će osvajač zlatnog odličja biti poznat dan kasnije.

Bošković je kazao da se košarkaši trenirali prethodnih sedam dana.

“Trudili smo se da radimo što bolje i da napravimo pravu atmosferu i da u datom momentu izgledamo najbolje moguće. Nije lako za sedam dana, ali momci dobro rade i time sam zadovoljan. Nezgodno je što su neki ranije, a neki kasnije završili sezonu, pa nijesu ni u približno istom trenažnom procesu i fizičkom statusu, pa smo balansirali i radili stvari koje prijaju svima”, rekao je Bošković.

Govoreći o očekivanjima na turniru, on je naglasio da su na maksimalnom nivou.

“Ne znamo puno o protivnicima, tek smo počeli skauting, tako da ćemo se u hodu, tokom takmičenja baviti rivalima”,rekao je Bošković.

