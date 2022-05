Set treći u Bugojnu

Podgorica, (MINA) – Klub sjedeće odbojke Set iz Pljevalja osvojio je treće mjesto na 11. međunarodnom turniru u Bugojnu.

Set je u meču za treće mjesto savladao beogradski Smeč 2:0(25:19 i 25:16).

Pljevaljski tim takmičenje u grupi završio je kao drugoplasirani u B grupi sa polovičnim učinkom – porazom od Iskre iz Bugojna 2:0 (25:15 i 25:20) i pobjedom protiv ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine 2:0(25:12 i 25:15).

Pobjednik turnira je Iskra, koja je u finalu bila bolja od KSO Općina Ilidža 2:0 (25:16 i 25:16).

