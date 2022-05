Perišić objavio spisak kadeta za turnir na Kipru

Podgorica, (MINA) – Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Goran Perišić objavio je spisak igrača za nastup na UEFA Razvojnom turniru na Kipru.

Perišić računa na 22 igraća.

Na spisku su:

golmani – Stefan Nenezić (Budućnost), Ivan Božinović (Grbalj) i Vuk Dragović (Čukarički, Srbija);

odbrana: Tomislav Turović (OFK Titograd), Bodin Tomašević, Lazar Maraš, Zarija Kumburović (Budućnost), Aleksa Karadžić (Iskra), Miloš Vračar (Podgorica) i Lazar Šekularac (Jezero);

vezni red: Stefan Đukanović, Danilo Vukanić, Vasilije Adžić, Marko Perović, Andrej Camaj (Budućnost), Andrija Bulatović (Kom), Luka Radojević (Kvins Park Rendžers, Engleska), Andrija Skrobanović (OFK Titograd), Pavle Pićurić (Sutjeska) i Din Kolenović (Nirnberg, Njemačka);

napad: Marko Tadić (OFK Titograd) i Ivan Šoć (Zeta).

Prvi meč na turniru crnogorski kadeti odigraće protiv Ruande 10. maja, dok će se dva dana kasnije sastati sa Kiprom.

U posljednjem kolu, 15. maja, igraće sa Letonijom.

